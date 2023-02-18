Tilen Scernjavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Scernjavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilen Scernjavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilen Scernjavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilen Scernjavic 1 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tilen Ščernjavič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilen Scernjavic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Tilen Scernjavic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tilen Scernjavic'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tilen Scernjavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilen Scernjavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tilen Scernjavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilen Scernjavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

14 Temmuz 2022 yılında Beltinci

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Tilen Scernjavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilen Scernjavic şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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