Tilen Vendramin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Vendramin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tilen Vendramin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tilen Vendramin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.