Tilen Vendramin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Vendramin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilen Vendramin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tilen Vendramin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tilen Vendramin 17 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tilen Vendramin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS-SPORT yapmaktadır. Tilen Vendramin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tilen Vendramin'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tilen Vendramin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tilen Vendramin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tilen Vendramin şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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