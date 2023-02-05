Till Cissokho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Till Cissokho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Till Cissokho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Till Cissokho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Till Cissokho 8 Şubat 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Till Cissokho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Till Cissokho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Till Cissokho'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Till Cissokho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Till Cissokho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Till Cissokho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Till Cissokho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

12 Ağu 2020 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

17 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2022 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Till Cissokho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Till Cissokho şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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