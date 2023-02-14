Till Estermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Till Estermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Till Estermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Till Estermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Till Estermann 29 Ocak 2003 tarihinde Christchurch şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Till-Eliah Estermann şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Till Estermann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Till Estermann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS U21 futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Till Estermann'nin Neuchâtel Xamax FCS U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Till Estermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Till Estermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Till Estermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Till Estermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2021 yılında Xamax FCS U21

Till Estermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Till Estermann şuan Neuchâtel Xamax FCS U21 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Diessbach/Dotzingen, FC Biel-Bienne, Neuchâtel Xamax FCS

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.