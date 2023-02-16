Till Streller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Till Streller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Till Streller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Till Streller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Till Streller 22 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Till Streller Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Till Streller, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Till Streller'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Till Streller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Till Streller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Till Streller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Till Streller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cleeberg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Wieseck Alt.

1 Temmuz 2018 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2019 yılında Darmstadt U17

1 Temmuz 2020 yılında Darmstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Till Streller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Till Streller şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SG Waldsolms (-2014), FC Cleeberg (2014-2016), TSG Wieseck (2016-2018), SV Wehen Wiesbaden (2018-2019), SV Darmstadt 98 (2019-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.