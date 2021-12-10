Tim 47 şehitleri isimleri çevik kuvvet| Tim 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016'da ne oldu?
İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında 39'u polis olmak 46 kişi 5 beş yıl önce bugün şehit oldu. Yaşanan saldırı sonrası Türkiye'de 1 gün yasal ilan edilmişti. Bu olayın yıl dönümünde vatandaşlar 10 Aralık 2016'da ne oldu? Tim 47 olayı nedir? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Tim 47 şehitleri isimleri çevik kuvvet...
Türkiye'de hain terör örgütünün 10 Aralık 2016 tarihinde yine mavum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef almıştı. İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Park Stadyumu yakınlarında Cumartesi akşamı iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Hain Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütünün üstlendiği saldırıda 39'u polis olmak 46 kişi şehit olmuş, 166 kişi yaralanmıştı. Bu olayın yıl dönümünde vatandaşlar internet arama motorlarında Tim 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016'da ne oldu? sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda Tim 47 şehitleri isimleri çevik kuvvet konusunun detayları haberimizde...
10 ARALIK 2016'DA NE OLDU?
10 Aralık 2016 yılında meydana gelen hain terör saldırılarının ilki Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın oynandığı sırada meydana geldi. Saat 22.29'da stadyumun güney tarafında bulunan ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araç patlamıştı.
İkinci hain saldırı ise Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan maçta görevli olan çevik kuvvet polislerinin arasında giren intihar bombacısı üzerinde bomba düzeneğini patlatmıştı.
TİM 47 ŞEHİTLERİ İSİMLERİ ÇEVİK KUVVET | TİM 47 OLAYI NEDİR?
Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan maçta görevli olan çevik kuvvet polislerinin arasına giren teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu TİM 47 çevik kuvvet polisleri şehit olmuştu.
Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
SİVİL ŞEHİTLER
Ahmet Dokuyucu
Velat Demiroğlu
İsmail Koç
Yasin Görkem Yazıcı
Selin Çelik
Tunç Uncu
Berkay Akbaş.