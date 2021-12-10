Tim 47 şehitleri isimleri çevik kuvvet| Tim 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016'da ne oldu?

Türkiye'de hain terör örgütünün 10 Aralık 2016 tarihinde yine mavum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef almıştı. İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Park Stadyumu yakınlarında Cumartesi akşamı iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Hain Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütünün üstlendiği saldırıda 39'u polis olmak 46 kişi şehit olmuş, 166 kişi yaralanmıştı. Bu olayın yıl dönümünde vatandaşlar internet arama motorlarında Tim 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016'da ne oldu? sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda Tim 47 şehitleri isimleri çevik kuvvet konusunun detayları haberimizde...

10 ARALIK 2016'DA NE OLDU?

10 Aralık 2016 yılında meydana gelen hain terör saldırılarının ilki Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın oynandığı sırada meydana geldi. Saat 22.29'da stadyumun güney tarafında bulunan ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araç patlamıştı.

İkinci hain saldırı ise Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan maçta görevli olan çevik kuvvet polislerinin arasında giren intihar bombacısı üzerinde bomba düzeneğini patlatmıştı.

TİM 47 ŞEHİTLERİ İSİMLERİ ÇEVİK KUVVET | TİM 47 OLAYI NEDİR?

Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan maçta görevli olan çevik kuvvet polislerinin arasına giren teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu TİM 47 çevik kuvvet polisleri şehit olmuştu.

Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

SİVİL ŞEHİTLER

Ahmet Dokuyucu

Velat Demiroğlu

İsmail Koç

Yasin Görkem Yazıcı

Selin Çelik

Tunç Uncu

Berkay Akbaş.