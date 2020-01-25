TİM Başkanı İsmail Gülle, Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerini ziyaret ettikten sonra Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ile birlikte Cizre'ye gelen TİM Başkanı İsmail Gülle, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, DAİB Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı tarafından karşılandı. Beraberindekilerle birlikte Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan DAİB'i ziyaret eden Gülle, Birlik Başkanı ve DAİB Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı ile bilgi alışverişinde bulundu. Yarım saatlik ziyaretin ardından karayolu ile Silopi'ye geçen TİM Başkanı İsmail Gülle ve beraberindekiler, Habur Sınır Kapısına giderek burada incelemelerde bulundu. Habur Sınır Kapısında Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş tarafından karşılanan Gülle, Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Enver Gök'ü makamında ziyaret edip, burada Habur'un iş ve işlevleri, araç giriş çıkışları ve Habur Sınır Kapısı üzerinde yapılan ihracat ile ilgili Gök'ten bilgi aldı.

Burada gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulunan Gülle, ihracatın önemli bir bölümünü oluşturan Habur'u ziyaret ettiklerini söyledi. Gülle, "Burada önemli görevler yapan ve ticaretimizin yapılmasında aracılık yapan, bu bölgede bu görevi yapanlara bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdik. İhracatçılarımızla birlikte daha fazlasını nasıl yaparız daha fazla ne dertle bunları artırabiliriz görüşmesi içerisindeyiz. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmesi. Bunu da nasıl sağlayacağız sattığımız aldığımızdan daha fazla olduğu zaman yapacağız. Ülkemizin ticaret dengesi şuan yüzde seksenlerde bunu yüzde yüzlere ve üzerine taşımak bizler için birkaç senede uğraşarak yapacağımız bir hedef. O yüzden bunu gerçekleştiren bütün ekibe arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA