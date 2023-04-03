Tim Buhlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Buhlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tim Buhlmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Buhlmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.