Tim Buhlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Buhlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Buhlmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tim Buhlmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tim Buhlmann 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tim Buhlmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Buhlmann, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Buhlmann'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tim Buhlmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tim Buhlmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında BSC YB U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Tim Buhlmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tim Buhlmann şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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