Tim Chow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Chow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Chow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Chow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Chow 18 Ocak 1994 tarihinde Wigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin Taipeisi,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da 周定洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Chow Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Crown Football Talent Ltd. yapmaktadır. Tim Chow, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Chow'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Tim Chow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Chow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Chow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Chow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wigan

25 Ağustos 2016 yılında Ross County

3 Ağustos 2018 yılında Spartak

28 Şubat 2019 yılında HN Jianye

25 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Tim Chow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Chow şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Chow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wigan Athletic (2003-2011)

Çin Taipeisi takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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