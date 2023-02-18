Tim Ciganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Ciganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Ciganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Ciganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Ciganovic 18 Nisan 2002 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tim Ciganovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Ciganovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Ciganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Ciganovic'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Ciganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Ciganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Ciganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Ciganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor U19

18 Ağu 2020 yılında NK Aluminij U19

1 Temmuz 2021 yılında Kety Bistrica

17 Şubat 2022 yılında NK Fuzinar

4 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

8 Ocak 2023 yılında Kety Bistrica

30 Haziran 2023 yılında NK Aluminij

Tim Ciganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Ciganovic şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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