Tim Civeja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Civeja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Civeja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Civeja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Civeja 4 Ocak 2002 tarihinde Dachau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Civeja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Tim Civeja, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Civeja'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Civeja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tim_civ/

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Tim Civeja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Civeja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Civeja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Civeja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Augsburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg U19

28 Ağu 2020 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Augsburg

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

30 Haziran 2023 yılında Augsburg

Tim Civeja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Civeja şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Civeja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TaF Glonntal (-2015), FC Augsburg (2015-2021)

Almanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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