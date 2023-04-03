Tim Corsten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Corsten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Corsten kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Corsten ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Corsten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Corsten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Corsten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Corsten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Corsten 2 Mayıs 2001 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Corsten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Tim Corsten, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tim Corsten'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Corstenboyu ve yaşı kaç

Tim Corsten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Corsten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Corsten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Corsten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wuppertal U17

1 Temmuz 2017 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2018 yılında Wuppertal U19

1 Temmuz 2019 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2020 yılında Düsseldorf II

Tim Corsten kimdir

Tim Corsten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Corsten şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Velbert (-2016), Wuppertaler SV (2016-2017), Borussia Mönchengladbach (2017-2018), Wuppertaler SV (2018-2019), Fortuna Düsseldorf (2019-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Corsten nereli

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