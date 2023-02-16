Tim Danhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Danhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Danhof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Danhof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Danhof 5 Mayıs 1997 tarihinde Erlangen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Danhof Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportmanagement M³ yapmaktadır. Tim Danhof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Danhof'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Danhof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Danhof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Danhof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Danhof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Erlangen Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2014 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2016 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2019 yılında Schweinfurt 05

1 Şubat 2021 yılında SpVgg Bayreuth

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Tim Danhof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Danhof şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FC Herzogenaurach (2001-2008), FSV Erlangen-Bruck (2008-2009), SpVgg Greuther Fürth (2009-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.