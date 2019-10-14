TİM Ekim Ayı Toplantısını Akçakale’de yapacak

Antalya'da bir toplantıya katılan Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şükrü Mısırlı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenli bölgedeki kamplara alınan ilçe halkının başta gıda olmak üzere çocuk bezi ve mamaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şükrü Mısırlı, birlik binasında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerinin altını çizen Bahar, yaptıkları ziyaret kapsamında milli bir ihtiyaca el vermek istediklerini kaydetti.

Yapılan bir telefon görüşmesinde bayrak ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini dile getiren Hakkı Bahar, "Birlik olarak hemen 2023 Türk bayrağı hazırlayıp Akçakale'ye gittik. Bayrakları dağıttık. Oradaki insanların hiçbir şeye ihtiyaçları olduğundan değil ama farklı birinin görünmesine ihtiyaçları var. Oraya başkan olarak değil normal bir insan gibi gittim. Bana özel bir şey değil. Bu niyet birliğidir. Kamplardaki insanların, temizlik malzemesi, gıda, çamaşır makinesi, çocuk bezi, oyuncak, hububat gibi malzemelere ihtiyacı var" dedi.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şükrü Mısırlı ise Suriye'den 4 milyonu aşkın kişinin Türkiye'ye sığındığını bildirdi.

Akçakale'nin 110 bin olan nüfusunun 250 bine yükseldiğini ve Türkiye'ye giriş yapan Suriyelinin dörtte üçünün ilçedeki kapıdan giriş yaptığını kaydetti.

"Akçakale ordusunun yanında"

Kahraman Mehmetçik'in Suriye sınırında bir destan yazdığının altını çizen Mısırlı, "Ordumuz oraya barış ve huzur getirmek için girdi. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ordumuz oradaki insanların barış içinde yaşaması için mücadele ediyorlar. Harekatın merkezi olarak tüm Akçakale vatandaşı devletinin, ordusunun yanında yer alıyor" diye konuştu.

"Gönül köprüsü dayanışması"

Akçakale ve Tel Abyad sokaklarının BAİB'in getirdiği Türk bayraklarıyla donatıldığını aktaran Mısırlı, "Devletimizin sınır hattındaki tüm vatandaşlarımıza yetişiyor. Özel sektörün ve tüm ulusun bir gönül köprüsü kurarak dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Bu köprü bayraklarla başladı. Orada masum halkımız var, onların günlük ihtiyaçları olabiliyor. Biz böyle günlerde bir milli dayanışma içinde oluyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim Ayı Toplantısını Akçakale'de gerçekleştirecek. Çünkü bölgenin harekatın ardından ekonomik anlamda rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu noktada iş adamlarımıza çok önemli görevler düşüyor" dedi.

"Desteğe ihtiyaçları var"

Sınırın uç noktasındaki vatandaşlara yurdun dört yanından gönül köprüsü kurulacağını belirten Mısırlı, "Sınıra sıfır noktasındaki yerleşim yerlerindeki ve ilçe merkezindeki mahallelerde yaşayan insanlar güvenlik gerekçesiyle valiliğimizin temin ettiği kamplara yerleşti. Valiliğimiz tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Herkes asker olamaz ama dualarıyla destekleriyle bu işin içinde olmalıdır. Orada çocukların günlük ihtiyaçları var. Bebek bezinden mamaya kadar, gıda ihtiyaçları olabilir. Bu noktada halkımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA