Tim Ewert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Ewert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Ewert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Ewert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Ewert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Ewert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Ewert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Ewert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Ewert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Ewert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Ewert 25 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Ewert Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tim Ewert'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Ewert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Ewert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Ewert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Ewert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

Tim Ewert kimdir

Tim Ewert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Ewert şuan US Hostert takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UN Käerjéng 97 (-12/2013)

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Tim Ewert nereli

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