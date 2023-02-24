Tim Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Hall 15 Nisan 1997 tarihinde Esch/Alzette şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Hall Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Tim Hall, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Hall'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tim Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Standard U17

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken U19

26 Temmuz 2016 yılında Elversberg II

1 Ocak 2017 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2017 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Niederkorn

13 Ağustos 2019 yılında Karpaty

8 Ağustos 2020 yılında Gil Vicente

14 Ocak 2021 yılında Wisla Krakow

25 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2021 yılında Ethnikos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2023 yılında Újpest FC

Tim Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Hall şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Hall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

F91 Düdelingen, Standard Lüttich, FC Saarbrücken

Lüksemburg takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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