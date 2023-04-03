Tim Herm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Herm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Herm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tim Herm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tim Herm 13 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tim Herm Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tim Herm'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tim Herm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tim Herm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2018 yılında Karlsruhe U19
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt II
Tim Herm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tim Herm şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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