Tim Jeunen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Jeunen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Jeunen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Jeunen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Jeunen 15 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Jeunen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Jeunen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tim Jeunen'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Jeunen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Jeunen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tim Jeunen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Jeunen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KFC Oosterzonen

1 Temmuz 2015 yılında Sport. Hasselt

1 Temmuz 2016 yılında Bocholt VV

1 Temmuz 2017 yılında Thes Sport

Tim Jeunen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Jeunen şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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