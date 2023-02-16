Tim Knipping kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Knipping Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Knipping adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Knipping Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Knipping 24 Kasım 1992 tarihinde Kassel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Knipping Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B O K S yapmaktadır. Tim Knipping, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tim Knipping'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Knipping Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timknipping34/

Tim Knipping Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Knipping isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tim Knipping Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Knipping futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hes. Kassel U17

1 Temmuz 2009 yılında Hes. Kassel U19

1 Ocak 2011 yılında Hes. Kassel II

1 Temmuz 2011 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2012 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2016 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2019 yılında Regensburg

15 Temmuz 2020 yılında Dresden

Tim Knipping Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Knipping şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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