Tim Krul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Krul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Krul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Krul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Krul 3 Nisan 1988 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Timothy Michael Krul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Krul Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Tim Krul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tim Krul'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Krul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Krul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tim Krul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Krul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında ADO U17

19 Temmuz 2005 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2006 yılında Newcastle Res.

1 Ağu 2007 yılında Falkirk FC

23 Ocak 2008 yılında Newcastle Res.

1 Temmuz 2008 yılında Newcastle

21 Kasım 2008 yılında Carlisle United

21 Ocak 2009 yılında Newcastle

25 Ağu 2016 yılında Ajax

30 Ocak 2017 yılında Newcastle

31 Ocak 2017 yılında AZ Alkmaar

30 Haziran 2017 yılında Newcastle

31 Ağu 2017 yılında Brighton

19 Eylül 2017 yılında Newcastle

20 Eylül 2017 yılında Brighton

24 Temmuz 2018 yılında Norwich

Tim Krul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Krul şuan Norwich City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Krul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HVV Ras (1995-1996), ADO Den Haag (1996–2005), Newcastle United (2005–2006)

Hollanda takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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