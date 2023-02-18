Tim Kruljac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Kruljac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Kruljac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Kruljac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Kruljac 8 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Kruljac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Kruljac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tim Kruljac'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Kruljac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Kruljac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Kruljac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Kruljac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2016 yılında NK Radomlje

1 Ağu 2017 yılında NK Krka

7 Mart 2018 yılında Ivancna Gorica

25 Temmuz 2019 yılında NK Brezice 1919

30 Ağu 2021 yılında NK Krka

Tim Kruljac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Kruljac şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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