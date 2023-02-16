Tim Latteier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Latteier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Latteier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Latteier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Latteier 20 Mayıs 2000 tarihinde Kitzingen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Latteier Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Tim Latteier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Latteier'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Latteier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Latteier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Latteier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Latteier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg II

19 Şubat 2021 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Tim Latteier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Latteier şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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