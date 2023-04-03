Tim Lehmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Lehmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Lehmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Lehmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Lehmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Lehmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Lehmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Lehmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Lehmann 3 Şubat 2006 tarihinde Cottbus şehrinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Lehmann Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tim Lehmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Lehmann'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Lehmannboyu ve yaşı kaç

Tim Lehmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Lehmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17

Tim Lehmann kimdir

Tim Lehmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Lehmann şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Dissenchen 04 (-2011), Cottbuser Krebse (2011-2012), FC Energie Cottbus (2012-2016), RasenBallsport Leipzig (2016-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Lehmann nereli

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