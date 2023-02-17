Tim Mahne Vatovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Mahne Vatovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Mahne Vatovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Mahne Vatovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Mahne Vatovec 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Mahne Vatovec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Mahne Vatovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına - tarihinde katılmıştır. Tim Mahne Vatovec'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Mahne Vatovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Mahne Vatovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Mahne Vatovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Mahne Vatovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Mahne Vatovec şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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