Tim Malmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Malmstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Malmstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Malmstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Malmstrom 20 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Malmstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Malmstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Malmstrom'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tim Malmstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Malmstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Malmstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Malmstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Tim Malmstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Malmstrom şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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