Tim Matavz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Matavz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Matavz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Matavz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Matavz 13 Ocak 1989 tarihinde Sempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tim Matavž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Matavz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Tim Matavz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Matavz'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Matavz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timmatavz/

Tim Matavz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Matavz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tim Matavz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Matavz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında ND Gorica

1 Ağu 2007 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2008 yılında FC Emmen

31 Aralık 2008 yılında FC Groningen

31 Ağu 2011 yılında PSV Eindhoven

4 Temmuz 2014 yılında Augsburg

1 Şubat 2016 yılında Genoa

30 Haziran 2016 yılında Augsburg

30 Ağu 2016 yılında Nürnberg

30 Haziran 2017 yılında Augsburg

1 Temmuz 2017 yılında Vitesse

19 Temmuz 2020 yılında Al-Wahda FC

14 Ağu 2021 yılında Bursaspor

14 Şubat 2022 yılında Omonia Lefkoşa

19 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

Tim Matavz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Matavz şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Matavz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Bilje

Slovenya takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 11 gol atmıştır.

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