Tim Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Olsson 5 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Olsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Olsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Tim Olsson'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Sirius

15 Nisan 2022 yılında Täby FK

30 Kasım 2022 yılında Sirius

Tim Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Olsson şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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