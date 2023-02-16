Tim Paterok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paterok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Paterok kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Paterok ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Paterok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paterok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Paterok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Paterok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Paterok 5 Ağu 1992 tarihinde Paderborn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Paterok Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Günter Kutowski yapmaktadır. Tim Paterok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Paterok'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Paterokboyu ve yaşı kaç

Tim Paterok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Paterok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Paterok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Paterok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2013 yılında Hoffenheim

22 Temmuz 2014 yılında Wormatia Worms

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2016 yılında SV Rödinghausen

1 Temmuz 2017 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2018 yılında TSV Steinbach

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Tim Paterok kimdir

Tim Paterok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Paterok şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grün-Weiß Paderborn, SC Paderborn 07 (-2010)

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Tim Paterok nereli

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