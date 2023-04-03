Tim Paumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Paumgartner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tim Paumgartner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tim Paumgartner 5 Mart 2005 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tim Paumgartner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Paumgartner'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tim Paumgartner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tim Paumgartner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Tim Paumgartner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Tim Paumgartner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Kuchl Altyapı
1 Temmuz 2017 yılında Liefering Alt.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18
1 Ocak 2023 yılında FC Liefering
Tim Paumgartner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tim Paumgartner şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Puch (2013-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
FC Liefering Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
FC Liefering takımının kadro genişliği 34 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|34
| Jonas Krumrey
Kaleci
|300 Bin €
|32
| Balázs Tóth
Kaleci
|125 Bin €
|30
| Salko Hamzic
Kaleci
|75 Bin €
|31
| Valentin Oelz
Kaleci
|75 Bin €
|40
| Samson Baidoo
Stoper
|1.00 mil. €
|4
| Lukas Wallner
Stoper
|500 Bin €
|19
| Marcel Moswitzer
Stoper
|300 Bin €
|51
| Rocco Zikovic
Stoper
|300 Bin €
|14
| Douglas Mendes
Stoper
|200 Bin €
|15
| Konstantin Gertig
Stoper
|75 Bin €
|26
| Lukas Ibertsberger
Sol Bek
|250 Bin €
|20
| Mario Pejazic
Sol Bek
|200 Bin €
|27
| Benjamin Atiabou
Sağ Bek
|250 Bin €
|24
| Dario Bijelic
Sağ Bek
|150 Bin €
|44
| Mark Gevorgyan
Sağ Bek
|150 Bin €
|18
| Daniel Klicnik
Sağ Bek
|75 Bin €
|10
| Soumaila Diabate
Önlibero
|250 Bin €
|16
| Lawrence Agyekum
Merkez orta saha
|1.00 mil. €
|36
| Justin Omoregie
Merkez orta saha
|800 Bin €
|22
| Tolgahan Sahin
Merkez orta saha
|300 Bin €
|8
| Raphael Hofer
Merkez orta saha
|250 Bin €
|49
| Moussa Kounfolo Yeo
Merkez orta saha
|250 Bin €
|21
| Mohammad Sadeqi
Merkez orta saha
|150 Bin €
|35
| Tim Paumgartner
Merkez orta saha
|100 Bin €
|39
| Alparslan Baran
Merkez orta saha
|75 Bin €
|11
| Dijon Kameri
On Numara
|4.00 mil. €
|29
| Zeteny Jano
On Numara
|500 Bin €
|38
| Dominik Lechner
On Numara
|150 Bin €
|17
| Karim Konaté
Santrafor
|4.00 mil. €
|37
| Oumar Diakité
Santrafor
|900 Bin €
|7
| Elias Havel
Santrafor
|300 Bin €
|9
| Luka Reischl
Santrafor
|300 Bin €
|13
| Marcell Berki
Santrafor
|150 Bin €
|45
| Federico Crescenti
Santrafor
|150 Bin €
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
FC Liefering Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
FC Liefering futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.4'dir.
FC Liefering Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
FC Liefering takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 44.1 oran ile toplam 15 şeklindedir.
FC Liefering Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 2 kişi olarak gözükmektedir.
Red Bull Arena kaç kişilik?
Resmi stadı Red Bull Arena olan FC Liefering kulübünün stadyumu 31.800 kişilik kapasiteye sahiptir.