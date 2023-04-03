Tim Paumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Paumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Paumgartner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Paumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Paumgartner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Paumgartner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Paumgartner 5 Mart 2005 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Paumgartner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Paumgartner'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Paumgartnerboyu ve yaşı kaç

Tim Paumgartner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Paumgartner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Paumgartner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Paumgartner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kuchl Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2023 yılında FC Liefering

Tim Paumgartner kimdir

Tim Paumgartner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Paumgartner şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Puch (2013-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Paumgartner nereli

FC Liefering Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

FC Liefering takımının kadro genişliği 34 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
34531637-1661530409.png Jonas Krumrey
Kaleci		300 Bin €
32648900-1661530702.png Balázs Tóth
Kaleci		125 Bin €
30default.jpg Salko Hamzic
Kaleci		75 Bin €
31694561-1661530495.png Valentin Oelz
Kaleci		75 Bin €
40655217-1661530987.png Samson Baidoo
Stoper		1.00 mil. €
4548026-1661530784.png Lukas Wallner
Stoper		500 Bin €
19804031-1661530462.png Marcel Moswitzer
Stoper		300 Bin €
51853084-1676202489.png Rocco Zikovic
Stoper		300 Bin €
14921863-1660514288.jpg Douglas Mendes
Stoper		200 Bin €
15604356-1661530073.png Konstantin Gertig
Stoper		75 Bin €
26531640-1661530229.png Lukas Ibertsberger
Sol Bek		250 Bin €
20724062-1661530548.png Mario Pejazic
Sol Bek		200 Bin €
27655215-1661529893.png Benjamin Atiabou
Sağ Bek		250 Bin €
24678349-1661529996.png Dario Bijelic
Sağ Bek		150 Bin €
44692472-1661530098.png Mark Gevorgyan
Sağ Bek		150 Bin €
18527584-1661530339.png Daniel Klicnik
Sağ Bek		75 Bin €
10default.jpg Soumaila Diabate
Önlibero		250 Bin €
16733410-1661529801.png Lawrence Agyekum
Merkez orta saha		1.00 mil. €
36581880-1661531767.png Justin Omoregie
Merkez orta saha		800 Bin €
22629037-1661530665.png Tolgahan Sahin
Merkez orta saha		300 Bin €
8603953-1661530203.png Raphael Hofer
Merkez orta saha		250 Bin €
49default.jpg Moussa Kounfolo Yeo
Merkez orta saha		250 Bin €
21610393-1661530613.png Mohammad Sadeqi
Merkez orta saha		150 Bin €
35default.jpg Tim Paumgartner
Merkez orta saha		100 Bin €
39724053-1661529924.png Alparslan Baran
Merkez orta saha		75 Bin €
11629005-1661531362.png Dijon Kameri
On Numara		4.00 mil. €
29692474-1661530283.png Zeteny Jano
On Numara		500 Bin €
38default.jpg Dominik Lechner
On Numara		150 Bin €
17847278-1661530372.png Karim Konaté
Santrafor		4.00 mil. €
37847279-1661530049.png Oumar Diakité
Santrafor		900 Bin €
7566626-1661530150.png Elias Havel
Santrafor		300 Bin €
9629039-1661530586.png Luka Reischl
Santrafor		300 Bin €
13632996-1661529966.png Marcell Berki
Santrafor		150 Bin €
45633190-1661530023.png Federico Crescenti
Santrafor		150 Bin €

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

FC Liefering Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

FC Liefering futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.4'dir.

FC Liefering Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

FC Liefering takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 44.1 oran ile toplam 15 şeklindedir.

FC Liefering Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 2 kişi olarak gözükmektedir.

Red Bull Arena kaç kişilik?

Resmi stadı Red Bull Arena olan FC Liefering kulübünün stadyumu 31.800 kişilik kapasiteye sahiptir.

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