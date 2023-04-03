Tim Paumgartner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Paumgartner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Paumgartner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Paumgartner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Paumgartner 5 Mart 2005 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Paumgartner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tim Paumgartner'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Paumgartner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Paumgartner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Paumgartner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Paumgartner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kuchl Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2023 yılında FC Liefering

Tim Paumgartner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Paumgartner şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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