Tim Payne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Payne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Payne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Payne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Payne 10 Ocak 1994 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Timothy John Payne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Payne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Tim Payne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tim Payne'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tim Payne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timpayne__/

Tim Payne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Payne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Payne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Payne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Auckland City

1 Temmuz 2010 yılında Waitakere Utd.

1 Ocak 2012 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 2012 yılında Blackburn U21

1 Temmuz 2013 yılında Blackburn

1 Temmuz 2014 yılında Auckland City

26 Mart 2015 yılında Portland 2

1 Temmuz 2016 yılında Eastern Sub.

19 Temmuz 2019 yılında Wellington P.

Tim Payne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Payne şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tim Payne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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