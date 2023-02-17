Tim Prica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Prica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Prica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Prica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Prica 23 Nisan 2002 tarihinde Helsingborg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Prica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tim Prica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Prica'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Prica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timprica9/

Tim Prica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Prica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tim Prica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Prica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Malmö U19

2 Ağu 2018 yılında Malmö FF

10 Ağu 2020 yılında Aalborg BK

24 Ocak 2022 yılında WSG Tirol

30 Haziran 2023 yılında Aalborg BK

Tim Prica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Prica şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Prica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nardo FK, Maccabi Tel Aviv (?-2014), Malmö FF (2014-2018)

İsveç U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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