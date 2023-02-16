Tim Rieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Rieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Rieder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Rieder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Rieder 3 Eylül 1993 tarihinde Dachau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Rieder Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Tim Rieder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Rieder'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Rieder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.rieder93/

Tim Rieder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Rieder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Rieder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Rieder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2007 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2008 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2014 yılında Augsburg

13 Ocak 2018 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2018 yılında Augsburg

7 Ağu 2018 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2019 yılında Augsburg

2 Eylül 2019 yılında 1860 München

5 Temmuz 2020 yılında Augsburg

21 Ağu 2020 yılında 1.FC K'lautern

8 Temmuz 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Tim Rieder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Rieder şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASV Dachau (1999-2000), FC Bayern München (2000-2010, U7 bis U17), FC Augsburg (2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.