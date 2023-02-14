Tim Ronning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Ronning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Ronning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Ronning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Ronning 15 Şubat 1999 tarihinde Bollnäs şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Tim Gösta Rönning şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Ronning Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Tim Ronning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Tim Ronning'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Tim Ronning Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Ronning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Ronning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Ronning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2018 yılında Elfsborg

Tim Ronning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Ronning şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Ronning Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hudiksvalls FF, IF Elfsborg Boras

İsveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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