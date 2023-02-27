Tim Schilz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Schilz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Schilz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Schilz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Schilz 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tim-Christian Schilz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Schilz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tim Schilz'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Schilz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Schilz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Schilz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Schilz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vict. Rosport

Tim Schilz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Schilz şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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