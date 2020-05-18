TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya’dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "101 yıl önce vatan savunması için kenetlenen milletimizin bu gün aynı inanç ve ruhla pandemiye karşı kenetlenmesi salgını yenmemizde en büyük etken olacaktır" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 101 yıl önce işgal edilen vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılarak esaret altında tutulmak istenen milletin bağımsızlığına kavuşturulması için Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'dan kurtuluş meşalesini yaktığını kaydetti.

Bu meşalenin 101 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yolunu aydınlattığını ifade eden Altunkaya, "101 yıl önce milletçe kenetlenerek vatanımızı düşman işgalinden kurtarmayı başardık. Mücadele zafiyet kabul etmez. Bugün sadece bizleri ve milletimizi değil, bütün dünyayı, bütün insanlığı tehdit eden bir tehlikeyle karşı karşıyayız. 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla kenetlenerek bu mücadelenin galibi olabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Atatürk ve silah arkadaşları imkansızı başardı

Altunkaya'nın mesajının son bölümünde ise, "İşgal altındaki vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtarılması için Atatürk ve silah arkadaşlarının attığın en önemli adımlardan birisi hiç şüphesiz ki 101 yıl önce bağımsızlık meşalesini Samsun'dan yakmak oldu. Bu meşale ki yüzyıldı milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. En önemlisi de Atatürk bu anlamlı günü bayram olarak ilan edip gençliğimize armağan etmiştir. Yarınlarımızı yaşayacak ve yaşatacak olan gençliğimize güveniyoruz. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi, bilim ışığında yarınlarını aydınlatabilmesi için milletçe elimizden gelenleri yapmak bir vatandaşlık görevidir. Bu vesileyle vatan savunmasında şehit ve gazi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. O gün dünya milletleri birleşmiş ve ulusumuzu yok etmek, vatanımıza sahip çıkmak için Anadolu topraklarını işgal etmişti. Onları mağlup eden milli birlik ve beraberliğimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sağlanması ve mücadelenin bu yönde gerçekleştirilmesiydi. Bugün karşımızda bütün insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını var. Bu savaşı kazanmanın tek yolu 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla hareket ederek, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallara uymak ve mücadelede üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmaktır" denildi.

Kaynak: İHA