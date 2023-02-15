Tim Soderstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Soderstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Soderstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Soderstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Soderstrom 4 Ocak 1994 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tim Roger Söderström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Soderstrom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Tim Soderstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Soderstrom'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Soderstrom Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tisoder/

Tim Soderstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Soderstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Soderstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Soderstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Djurgården U19

1 Ocak 2013 yılında Djurgården

28 Ocak 2015 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2015 yılında Djurgården

1 Ocak 2016 yılında Assyriska FF

21 Ocak 2017 yılında Brommapojkarna

1 Ocak 2019 yılında Hammarby

31 Ocak 2021 yılında Marítimo

29 Temmuz 2022 yılında Brommapojkarna

Tim Soderstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Soderstrom şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Soderstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Djurö-Vindö IF, IF Brommapojkarna (-2010), Djurgardens IF (2011-2012)

İsveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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