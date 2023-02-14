Tim Spycher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Spycher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Spycher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Spycher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Spycher 13 Nisan 2004 tarihinde Wettingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Spycher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. Tim Spycher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Spycher'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Spycher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Spycher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Spycher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Spycher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U16

13 Temmuz 2020 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

2 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2023 yılında FC Basel

Tim Spycher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Spycher şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tim Spycher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Meisterschwanden, FC Wohlen, FC Basel

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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