Tim Staubli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Staubli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Staubli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Staubli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Staubli 16 Nisan 2000 tarihinde Buchs SG şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tim Elia Staubli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Staubli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Tim Staubli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Staubli'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tim Staubli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tim Staubli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Staubli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Staubli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2019 yılında FC St. Gallen

22 Ocak 2022 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2022 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Tim Staubli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Staubli şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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