Tim Tomazon Begus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Tomazon Begus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Tomazon Begus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Tomazon Begus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Tomazon Begus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Tomazon Begus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Tomazon Begus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Tomazon Begus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Tomazon Begus 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Tomazon Begus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Tomazon Begus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Tim Tomazon Begus'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Tomazon Begusboyu ve yaşı kaç

Tim Tomazon Begus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Tomazon Begus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Tomazon Begus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Tomazon Begus kimdir

Tim Tomazon Begus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Tomazon Begus şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Tomazon Begus nereli

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