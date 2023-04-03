Tim Trummer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Trummer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Trummer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tim Trummer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tim Trummer 10 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tim Trummer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tim Trummer'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tim Trummer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tim Trummer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında JAZ GU-Süd
1 Temmuz 2018 yılında Salzburg Alt.
1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18
Tim Trummer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tim Trummer şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Fürstenfeld (2011-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.