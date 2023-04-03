Tim Trummer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Trummer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tim Trummer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Trummer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.