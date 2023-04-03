Tim Walbrecht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Walbrecht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tim Walbrecht kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tim Walbrecht ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tim Walbrecht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Walbrecht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Walbrecht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Walbrecht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Walbrecht 18 Eylül 2001 tarihinde Celle şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Walbrecht Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Tim Walbrecht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tim Walbrecht'nin Hannover 96 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Walbrechtboyu ve yaşı kaç

Tim Walbrecht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Walbrecht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tim Walbrecht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Walbrecht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2020 yılında Hannover

30 Eylül 2020 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2021 yılında Hannover

Tim Walbrecht kimdir

Tim Walbrecht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Walbrecht şuan Hannover 96 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JFC Allertal (-2013), Hannover 96 (2013-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tim Walbrecht nereli

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