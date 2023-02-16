Tim Wiesner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Wiesner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Wiesner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Wiesner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Wiesner 21 Kasım 1996 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Wiesner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSION4Players yapmaktadır. Tim Wiesner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Wiesner'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Wiesner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Wiesner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Wiesner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Wiesner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2012 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2013 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2014 yılında Düsseldorf U19

1 Temmuz 2015 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2020 yılında Düsseldorf II

20 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

8 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Tim Wiesner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Wiesner şuan SC Verl takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SG Herne 70 (2001-2006), DJK TuS Hordel (2006-2011), FC Schalke 04 (2011-2012), Rot-Weiss Essen (2012-2014), Fortuna Düsseldorf (2014-2015)

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