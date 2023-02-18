Tim Zidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Zidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Zidan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Zidan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Zidan 30 Ağu 2001 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Tim Židan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Zidan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Tim Zidan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Zidan'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Zidan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Zidan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Zidan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Zidan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında NK Nafta 1903

15 Haziran 2021 yılında NK Olimpija

30 Temmuz 2021 yılında ND Bilje

1 Şubat 2022 yılında Mauerwerk

20 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Tim Zidan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Zidan şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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