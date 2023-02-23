Timi Lahti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timi Lahti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timi Lahti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timi Lahti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timi Lahti 28 Haziran 1990 tarihinde Jyväskylä şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Timi Tapio Lahti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timi Lahti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Star yapmaktadır. Timi Lahti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Timi Lahti'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Timi Lahti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timi Lahti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timi Lahti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timi Lahti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Padova U19

1 Aralık 2009 yılında Padova

1 Ocak 2010 yılında Belluno

30 Haziran 2010 yılında Padova

1 Ağustos 2010 yılında FC Haka

1 Ağustos 2011 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2011 yılında FC Haka

1 Ocak 2012 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2014 yılında VPS

1 Ocak 2020 yılında FC Lahti

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Timi Lahti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timi Lahti şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timi Lahti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jyväskylän Jalkapalloklubi (bis 6/2007)

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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