Timi Max Elsnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timi Max Elsnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timi Max Elsnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timi Max Elsnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timi Max Elsnik 29 Nisan 1998 tarihinde Zlatoličje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Timi Max Elšnik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timi Max Elsnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Timi Max Elsnik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Timi Max Elsnik'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Timi Max Elsnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Timi_Elsnik

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/timielsnik/

Timi Max Elsnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timi Max Elsnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timi Max Elsnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timi Max Elsnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Derby U23

31 Ağu 2017 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2018 yılında Derby U23

31 Ağu 2018 yılında Mansfield Town

16 Ocak 2019 yılında Derby U23

25 Ocak 2019 yılında Northampton

31 Mayıs 2019 yılında Derby U23

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında NK Olimpija

Timi Max Elsnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timi Max Elsnik şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timi Max Elsnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zlatoličje, NK Aluminij

Slovenya takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.