Timi Max Elsnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timi Max Elsnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timi Max Elsnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timi Max Elsnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Timi Max Elsnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timi Max Elsnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timi Max Elsnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timi Max Elsnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timi Max Elsnik 29 Nisan 1998 tarihinde Zlatoličje şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Timi Max Elšnik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timi Max Elsnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Timi Max Elsnik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Timi Max Elsnik'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Timi Max Elsnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Timi_Elsnik

http://www.instagram.com/timielsnik/

Timi Max Elsnikboyu ve yaşı kaç

Timi Max Elsnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timi Max Elsnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timi Max Elsnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timi Max Elsnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Derby U23

31 Ağu 2017 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2018 yılında Derby U23

31 Ağu 2018 yılında Mansfield Town

16 Ocak 2019 yılında Derby U23

25 Ocak 2019 yılında Northampton

31 Mayıs 2019 yılında Derby U23

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında NK Olimpija

Timi Max Elsnik kimdir

Timi Max Elsnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timi Max Elsnik şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Zlatoličje, NK Aluminij

Timi Max Elsnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Timi Max Elsnik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ugboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ugboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihael Klepac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihael Klepac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Lossl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Lossl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
Miraç Kandili gecesi süte okunacak dualar neler diyanet? Miraç Gecesi süte neden dua okunur?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları