Timm Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timm Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timm Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timm Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timm Koch 15 Haziran 2003 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timm Koch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Timm Koch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Timm Koch'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timm Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timm Koch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timm Koch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timm Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2020 yılında Halle U19

5 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Timm Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timm Koch şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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