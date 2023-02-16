Timo Beermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Beermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Beermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Beermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Beermann 10 Aralık 1990 tarihinde Ostercappeln şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Beermann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoalSky yapmaktadır. Timo Beermann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Timo Beermann'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Timo Beermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Beermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Beermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Beermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Osnabrück U19

1 Temmuz 2009 yılında Osnabrück II

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2013 yılında Heidenheim

15 Temmuz 2020 yılında Osnabrück

Timo Beermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Beermann şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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