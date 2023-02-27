Timo Letschert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Letschert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timo Letschert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Timo Letschert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Timo Letschert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Letschert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Timo Letschert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Letschert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Letschert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Letschert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Letschert 25 Mayıs 1993 tarihinde Purmerend şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Letschert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Timo Letschert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Timo Letschert'nin Gwangju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Timo Letschert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/timoletschert/

Timo Letschert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Letschert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Timo Letschert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Letschert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2011 yılında H'veen/Emmen II

1 Temmuz 2012 yılında FC Groningen

31 Ocak 2014 yılında Roda JC

1 Eylül 2014 yılında Utrecht

30 Haziran 2015 yılında Roda JC

1 Temmuz 2015 yılında Utrecht

3 Ağustos 2016 yılında Sassuolo

17 Ağustos 2018 yılında Utrecht

30 Haziran 2019 yılında Sassuolo

24 Temmuz 2019 yılında Hamburg

3 Eylül 2020 yılında AZ Alkmaar

22 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Lyngby BK

2 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

Timo Letschert kimdir

Timo Letschert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Letschert şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDOB (-2004), Ajax (2004-2008), HFC Haarlem (2008-2010), sc Heerenveen (2010-2011)

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Timo Letschert nereli

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