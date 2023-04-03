Timo Schlieck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Schlieck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Schlieck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Schlieck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Schlieck 2 Mart 2006 tarihinde Oelde şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Schlieck Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Timo Schlieck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Timo Schlieck'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timo Schlieck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Schlieck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Schlieck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Schlieck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17

Timo Schlieck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Schlieck şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Timo Schlieck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SpVgg Oelde, Arminia Bielefeld (-2018), Borussia Dortmund (2018-2021), RasenBallsport Leipzig (2021-)

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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