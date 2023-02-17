Timo Schmelzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Schmelzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Timo Schmelzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Timo Schmelzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Timo Schmelzer 11 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Timo Schmelzer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Timo Schmelzer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Timo Schmelzer'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Timo Schmelzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Timo Schmelzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Timo Schmelzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Timo Schmelzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2019 yılında Burgenland U18

6 Şubat 2020 yılında Mattersburg II

29 Ağu 2020 yılında Gols

15 Ocak 2021 yılında Young Violets

Timo Schmelzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Timo Schmelzer şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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